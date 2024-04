O.J. Simpson morre de câncer de próstata; doença costuma ser silenciosa

De acordo com um novo estudo publicado pela revista The Lancet, desenvolvida com o apoio do Instituto de Pesquisa sobre Câncer do Reino Unido, os registros de novos casos da doença devem saltar de 1,4 milhão em 2020 para 2,9 milhões até 2040. No mesmo período, pesquisadores projetam alta de 85% das mortes pela doença, que vão se aproximar de 700 mil ocorrências por ano.

No Brasil, o Inca (Instituto Nacional do Câncer) estima que o país terá 71.730 novos casos da doença entre 2023 e 2025. O câncer de próstata é o terceiro mais incidente no país (perdendo apenas para o câncer de pele do tipo não melanoma e o câncer de mama).

Para que serve a próstata?

A próstata é uma glândula do corpo masculino que está localizada entre o reto e a bexiga e tem como principal função produzir o fluído prostático, que faz parte da composição do sêmen e ajuda a proteger os espermatozoides.

O principal fator de risco para a doença é a idade (acima dos 50 anos); no entanto, homens com histórico familiar da doença e indivíduos negros têm mais risco de desenvolver esse tipo de câncer.

Além de o início do câncer não dar sinais de existência na maioria dos casos, a falta de hábito e até o preconceito que homens têm em cuidar da própria saúde muitas vezes acabam prejudicando a prevenção da doença.