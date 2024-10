Dr. Rey diz que milagre religioso o curou do câncer de próstata

Robert Rey, 63, revelou ter enfrentado recentemente um diagnóstico de câncer de próstata.

O que aconteceu

O médico contou que descobriu um tumor de 13 centímetros na região. "O médico falou que eu estava na idade de fazer [o exame de toque retal] e realmente tem que fazer, mas eu não queria. Falei para fazer uma tomografia. A radiologista me telefona e fala: 'Você tem um tumor de 13 centímetros'", recordou ele, em entrevista a Danilo Gentili, 45, no programa The Noite (SBT).

Rey fez o tratamento tradicional contra a doença, mas buscou saídas também em sua religião - o mormonismo. "Passei pela quimioterapia, daí fiz a naturopatia. Estudei todos os anticânceres das culturas antigas. Aí fui para a minha igreja. Sou mórmon, mas não importa, você pode ser qualquer coisa."