Vírus após cirurgia: o que acontece com transplantados infectados com HIV

Nos Estados Unidos, já é possível realizar o transplante entre pacientes com HIV. No Brasil, o procedimento não é feito. Em 2022, uma paciente de 60 anos, com insuficiência cardíaca, recebeu um transplante de coração de um doador HIV positivo no Bronx, em Nova York (EUA).

Relembre o caso

Pacientes transplantados foram infectados pelo vírus HIV. Os casos foram revelados pela rádio BandNews FM e confirmados pelo UOL com a SES-RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Rio).

Primeiro laudo de exame feito nos doadores apresentou resultado negativo para HIV. Todos os testes foram realizados pela PCS Lab Saleme, de Nova Iguaçu (RJ), que havia sido contratada em caráter emergencial pela SES-RJ em dezembro do ano passado. Novos exames feitos pelo Hemorio comprovaram que as amostras estavam infectadas com HIV.

Casos foram descobertos após um paciente passar mal. Ele havia recebido um coração nove meses antes e chegou ao hospital com sintomas neurológicos, segundo a BandNews FM. Exames foram feitos, e o paciente teve diagnóstico positivo para HIV. Até o momento, foram identificados seis casos de transplantados infectados pelo vírus, conforme a SES-RJ.

Uma sindicância foi instaurada para identificar e punir responsáveis. Em nota ao UOL, a SES-RJ informou que "uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e, imediatamente, foram tomadas medidas para garantir a segurança dos transplantados". Também reforçou que os serviços do PCS Lab Saleme foram suspensos assim que a pasta tomou ciência do caso.