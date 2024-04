Ele contraiu HIV aos 10 anos, em transfusão: 'Mas construí família'

Caso a pessoa use irregularmente ou interrompa o tratamento, o vírus pode adquirir resistência e a pessoa fica exposta ao risco de desenvolver doenças oportunistas que caracterizam a aids.

No final de 2023, o Dathi (Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis/MS) publicou uma Nota Técnica conjunta com a Sociedade Brasileira de Infectologia, informando que se a pessoa estiver com "carga viral do HIV indetectável ou com detecção até 200 cópias/mL representa risco zero de transmissão sexual do HIV".

O controle da doença e a supressão da replicação do HIV também têm impacto favorável no risco de transmissão vertical do HIV, ou seja, da mãe para o filho durante a gestação ou no parto.

Fontes: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente - SVSA - Ministério da Saúde e Demétrius Montenegro, infectologista e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), em Pernambuco.