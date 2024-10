Transplantados infectados: qual o risco de falso negativo em teste de HIV?

O risco de um resultado falso negativo em testes para detectar o HIV é de 1%, afirmaram médicas ouvidas por VivaBem.

Seis pacientes transplantados foram infectados pelo vírus no Rio de Janeiro. A polícia apura fraudes do laboratório PCS Lab Saleme nos exames, que não indicavam a presença de HIV em órgãos dos dois doadores. Quando as infecções foram descobertas, em setembro, uma nova testagem com amostras de sangue que ficam guardadas comprovaram o resultado positivo.

"Esses testes de triagem, feitos rotineiramente para o diagnóstico, são exames de quarta ou quinta geração, muito modernos", explica a infectologista Raquel Stucchi, da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e membro das comissões de infecções em transplantes da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos) e do SNT (Sistema Nacional de Transplantes).