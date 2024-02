'Fui furada no braço durante o Carnaval e tive de fazer teste de HIV'

A eficácia da PEP é de 95%, desde que o tratamento seja seguido corretamente, segundo dados do Ministério da Saúde. As medicações podem causar efeitos colaterais, como dor de cabeça e problemas intestinais, mas, na maioria dos casos, eles não costumam aparecer —ou somem rapidamente.

Casos no Recife e em Olinda

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco registrou 29 atendimentos a pacientes furados por agulhas entre os dias 9 e 15 de fevereiro. Segundo os relatos, eles foram vítimas de lesões provocadas por agulhas em diversos focos de folia no Recife e em Olinda.

Dos 29 pacientes, 16 eram mulheres e 13 homens. Entre os locais de ocorrência, a maioria foi no Recife (no Galo da Madrugada e no Marco Zero) e houve ainda 11 casos em Olinda.

Em 2020, pelo menos 41 foliões foram vítimas de agulhadas dadas por pessoas não identificadas, entre os dias 15 e 23 de fevereiro, segundo a secretaria. Os registros ocorreram durante as festas de Carnaval em Recife, Olinda e Orobó (PE).

Não se sabe se as agulhas estavam ou não contaminadas. Popularmente, pessoas que saem furando indivíduos com objetos pontiagudos, como seringas e agulhas, com objetivo de passar doenças, são chamadas de "carimbadores". O termo também diz respeito ao grupo que faz sexo sem camisinha e sem mencionar o HIV aos parceiros, no intuito de transmitir o vírus.