'Nasci sem útero, recebi transplante da minha irmã e posso tentar ser mãe'

Avanços e expectativas

Segundo Ejzenberg, as chances de um nascimento com transplante de doadora viva são de 80%. E um avanço já foi observado: Jéssica teve seu primeiro ciclo menstrual recentemente.

Como ela tem 11 embriões congelados armazenados no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, a primeira tentativa de implantação por meio de fertilização in vitro está prevista para ocorrer em seis meses.

"Existem planos para realizarmos outros transplantes tanto com doadora falecida quanto com doadora viva. Assim como em alguns estados nos EUA, na Alemanha e na Suécia, esperamos no futuro poder oferecer este tratamento para muitas das pacientes que nasceram sem útero ou que o perderam de forma inesperada", afirma Ejzenberg.