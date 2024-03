Sem útero e canal vaginal, ela não se sentia mulher de verdade

Cinco anos após o diagnóstico, porém, Sol começou a namorar e várias situações vieram à tona.

"Me submeti e me sujeitei a muitas coisas porque na minha cabeça meu namorado, na época, foi o único homem que me quis e me 'aceitou' do jeito que eu era. Me sentia frustrada por ter uma vida sexual sem penetração e um tempo depois descobri que meu namorado me traía. Além disso, também queria ter filhos e constituir uma família que nem as minhas amigas", relembra a professora, que por muito tempo se sentiu sozinha e não falava sobre a síndrome com quase ninguém.

De acordo com Cleo Franco, psicóloga clínica e coordenadora do departamento de saúde mental do Instituto Roki, mulheres diagnosticadas com Rokitansky podem desencadear uma série de emoções, incluindo ansiedade, preocupação, angústias, medos, inseguranças, desilusões e questões relacionadas à autoimagem, autoestima e sexualidade.

"Fazer terapia, conversar com amigos, familiares, parceiros. Todo tipo de suporte e acolhimento é importante, uma vez que a partir desses vínculos as mulheres e seus familiares poderão entender e ressignificar a síndrome de forma menos sofrida. Os grupos de apoio, em especial, possibilitam a troca de experiências e vivências que fortalecem cada uma na sua jornada, permitindo-as se reapropriar dos seus projetos sexuais e de vida", comenta Franco.

Moradora de Piripiri, a 160 km de Teresina, no Piauí, Sol conviveu com a condição durante anos sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Atualmente, o método da dilatação vaginal é o primeiro tratamento a ser indicado e apresenta cerca de 90% de taxa de sucesso.

"Com a orientação de um ginecologista, a mulher utiliza um dispositivo (dilatador) que gradativamente dilatará e formará o canal vaginal, o que permitirá que ela tenha uma vida sexual normal, com penetração vaginal, sem dor ou desconforto", explica Claudia Takano, mestre e doutora em ginecologia, e coordenadora do Ambulatório de Malformações Genitais da Unifesp.