Câncer de mama: mulheres ainda desconhecem fatores de risco; veja quais são

Fontes: Gabriela Gomes da Silva Aragão, cirurgiã geral e mastologista titulada pela SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia), possui especialização em oncoplastia e reconstrução mamária, integra o corpo clínico do HUPES-UFBA/Ebserh (Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Helio Humberto Angotti Carrara, médico mastologista, coordenador da Divisão de Mastologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Suzana Ramalho, oncologista clínica do CAISM (Centro de Atenção Integral de Saúde da Mulher) do Hospital da Mulher Prof. Aristodemo Pinotti da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), e do Grupo SOnHE.

Com informações de: Ministério da Saúde/INCA (Instituto Nacional de Câncer); American Cancer Society; Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).

Menon G, Alkabban FM, Ferguson T. Breast Cancer. [Atualizado em 2024 Feb 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482286/

Løyland B. et al. Causes and Risk Factors of Breast Cancer, What Do We Know for Sure? An Evidence Synthesis of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Cancers (Basel). 2024. Disponível em https://doi.org/10.3390/cancers16081583.