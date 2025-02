Em 1 década, câncer de pênis levou a quase 600 amputações anuais no Brasil

O câncer de pênis é um tipo de tumor raro, mas tem dados alarmantes no Brasil: nos últimos dez anos, foram mais de 22,2 mil internações e uma média de 585 amputações de pênis por ano. Entre 2014 e 2023, mais de 4.500 pessoas morreram devido ao tumor, conforme dados do Ministério da Saúde obtidos com exclusividade pela SBU (Sociedade Brasileira de Urologia).

Medidas simples podem evitar

Câncer de pênis tem forte relação com fimose. O excesso de pele que cobre a glande impede sua exposição e dificulta a higiene da região. Além disso, pode esconder uma lesão em fase inicial que poderia ser tratada de forma menos agressiva e mutilante, aponta José Calixto, membro da disciplina de Câncer de Pênis da SBU.

Na maioria das vezes, a doença pode ser prevenida de forma simples: higiene adequada, cirurgia de postectomia (remoção do prepúcio) e vacinação contra o HPV.