'Achei que fosse gastrite, mas era câncer raro. Um misto de medo e raiva'

Na semana seguinte, fiz a endoscopia e, ao ler o laudo do exame, disse ao meu pai que estava me acompanhando: 'Se prepare porque estamos diante de um grande problema. Estou com câncer'. Meu pai não acreditou e achou que estivesse exagerando. Ainda não tinha o resultado da biópsia, mas quando vi a foto do 'danadinho', já sabia que era câncer, só não sabia qual.

O resultado da biópsia demorou 10 dias para ficar pronto, certamente foram os 10 dias mais longos da minha vida. Em dezembro de 2020, recebi o diagnóstico, estava com um tipo de câncer raro, um tumor neuroendócrino de alto grau, no duodeno (na primeira porção do intestino logo após o estômago).

No início, fiquei espantada e incrédula, não imaginava que poderia ter um câncer aos 37 anos, principalmente algo tão raro. Só havia ouvido falar de tumor neuroendócrino na faculdade. Como a doença foi identificada precocemente, achei que faria a cirurgia, seria curada e a vida voltaria a ser como antes.

Após o diagnóstico, passei com alguns oncologistas na minha cidade, em Campinas, no interior de São Paulo, mas eles não tinham muita experiência com TNE. Encontrei uma equipe na capital paulista e iniciei o tratamento. Desde então, já fiz quimioterapia oral por dois anos, um ciclo de quimioterapia venosa e atualmente faço terapia alvo.

Em 2021, fui submetida a duas cirurgias, retiraram parte do estômago, do intestino e do pâncreas, o que me causou muitos problemas de digestão e absorção de nutrientes. No mesmo ano tive uma recidiva, deu metástase no fígado e nos linfonodos. Em 2024, fiz uma segunda cirurgia em que retirei 14 nódulos no fígado e fiz a ablação de mais 8, mas três meses depois, apareceram novos nódulos no fígado.

"Vivi o luto de mim mesma"