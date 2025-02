Jornalista da Band descobriu câncer após hemorragia: 'Coágulos enormes'

"Tinha acabado de fazer bike em casa quando fui tomar banho e tive uma hemorragia muito forte, saíam coágulos enormes que cabiam na palma da minha mão.

O fluxo era muito intenso, diferente da menstruação. Na hora fiquei nervosa e apavorada, chamei o meu marido, mas não sabíamos o que estava acontecendo.

Liguei para o meu ginecologista, ele suspeitou que pudesse ser um aborto espontâneo, mas eu e meu marido nos cuidávamos, não queríamos ter filhos. O médico me receitou um remédio para parar o sangramento que durou 11 dias.

O médico me encaminhou para uma colega dele e iniciamos uma investigação. Costumava fazer os exames ginecológicos uma vez por ano, mas a última vez havia sido há dois anos, em 2018. Fiz o papanicolau, o ultrassom transvaginal, a colposcopia, e uma conização, em que retiraram um pedaço do colo do útero na forma de um cone, para biópsia.

Sou apresentadora de esportes na Band, lembro que estava gravando quando a médica me ligou e disse: "Mi, preciso falar com você pessoalmente". Meu coração ficou apertado e minha intuição dizia que era algo mais sério.