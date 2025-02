O que oncologistas fazem para prevenir câncer? Nós perguntamos a eles

10. Manter o cartão de vacinação atualizado

As vacinas ajudam a prevenir doenças e isso inclui o câncer também. A vacinação contra HPV previne contra câncer de colo de útero, ânus, garganta, boca, orofaringe, pênis e vulva.

"Mesmo que a recomendação mais recente do Ministério da Saúde seja para meninos e meninas dos 9 a 14 anos, pois é mais eficaz antes do início da vida sexual e antes de ter contato com alguns subtipos virais que causam câncer, adultos também podem se beneficiar em alguns casos específicos. A vacinação contra hepatite B, por exemplo, protege contra o câncer de fígado. Essa vacina faz parte do calendário infantil, mas adultos não vacinados devem ser imunizados", ressalta Isabella Figueiredo.

11. Realizar exames de rotina

Carlos Gil Ferreira, presidente do Instituto Oncoclínicas, lembra da importância de estar sempre atualizado com os testes de rastreamento para alguns tipos de câncer, como o de mama, o colorretal, o de colo uterino e o câncer de pulmão, para pacientes que fumam ou fumaram. Para Débora Dornellas, é preciso também se atentar aos sinais do corpo. "Se algo me incomoda de forma persistente, busco um colega médico para que realize um exame físico e direcione o melhor exame. Quanto mais precoces os diagnósticos, maiores as chances de cura", enfatiza.

Todos esses hábitos não apenas diminuem os riscos de câncer, mas também contribuem para uma vida mais longa e saudável. Cultivá-los é um investimento no bem-estar presente e futuro. No entanto, Virginia Moreira lembra que a saúde é um equilíbrio. "Nem sempre será possível cumprir todos esses pontos à risca, e isso é normal. O essencial é buscar consistência e fazer escolhas que, no conjunto, promovam o bem-estar físico e emocional", diz.