Sem sintomas e dor: câncer de Tony Bellotto é desafiador, mas há tratamento

Tony Bellotto, 64, guitarrista dos Titãs, usou seu Instagram para avisar aos fãs que está com câncer de pâncreas e que passará por uma cirurgia. O músico não teve sintomas e descobriu a presença do tumor no órgão durante exames de rotina. A doença é responsável por 5% dos óbitos por câncer anualmente no Brasil.

O que aconteceu

Cantor se diz confiante. No vídeo em que avisou seus seguidores da doença, ele afirma que a turnê da banda irá continuar e que ele voltará aos palcos assim que se recuperar.