Pesquisa com mini-tumores reaviva esperanças na pesquisa do câncer infantil

A leucemia é a forma mais frequente entre crianças, enquanto nos adolescentes os linfonodos são o principal alvo (linfoma). Quando um paciente infantil sofre uma recaída a sobrevida média costuma ser de apenas oito meses.

Pesquisas incluem sequenciamento de genoma

Os pesquisadores do KiTZ também estão sequenciando o material genético dos tumores, com o objetivo de "investigar cientificamente a biologia do câncer infantil e de doenças sanguíneas graves".

O instituto afirma que seu programa transnacional de sequenciamento de genoma de crianças com câncer é o primeiro da Europa. Mais de 1.700 pacientes já foram documentados.

O cultivo de mini-tumores para testar medicamentos também é praticado em outros centros de pesquisa, esclarece a oncologista pediátrica Uta Dirksen, do Hospital Universitário de Essen. No entanto, o aspecto extraordinário do projeto no KiTZ é a coleta sistemática de tumores, que permite gerar um extenso banco de dados.