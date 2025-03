Complicação pós-transplante: 'Medula que recebi me destruiu por dentro'

"Ao passar em uma consulta de rotina com o clínico geral, ele solicitou alguns exames de sangue. Quando os resultados saíram, o médico disse que estava tudo ok, mas comentou que as plaquetas estavam um pouco abaixo da referência mínima de 150 mil.

Três meses depois fui à ginecologista, fiz novos exames e foi constatado que as plaquetas tinham diminuído mais um pouco. A médica disse que eu não estava com anemia, mas me orientou a passar com um hematologista.

Passei com três hematologistas, o primeiro não detectou nada de anormal além das plaquetas baixas, disse que poderia ser estresse por causa do meu trabalho, me receitou vitamina C e pediu para eu repetir um novo hemograma a cada 20 dias —fiz isso durante quatro meses, a essa altura as plaquetas já estavam em 71 mil [o número normal de plaquetas no sangue é de 140 mil a 440 mil].

Busquei um segundo especialista, ele solicitou uma biópsia da medula e um mielograma, exame que analisa a produção de células sanguíneas na medula óssea. Levei os resultados para um terceiro hematologista que resolveu me internar para investigar o que tinha. Não apresentava nenhum sintoma, mas as plaquetas caíram gradativamente até chegar em 11 mil.

O médico levantou duas hipóteses: poderia ter uma doença autoimune chamada púrpura trombocitopênica idiopática ou um câncer na medula óssea (síndrome mielodisplásica). Após fazer uma bateria de exames, foi confirmado que tinha câncer na medula óssea.