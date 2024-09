Obesidade controlada: emagrecer um pouco já reduz risco de outras doenças

Para engajar o paciente no tratamento, que não é rápido, além de orientar sobre os riscos, é importante que o lado bom e positivo do cenário fique claro, de acordo com o médico. Ainda assim, ele lembra que não se trata de uma jornada reta, mas com curvas, eventualmente mais fechadas ou mais abertas.

Na prática

Bruno Salomão decidiu emagrecer após ter diversos problemas de saúde física e mental Imagem: Mari Pekin/UOL

Durante o painel, o chef Bruno Salomão contou a história de sua jornada, que engloba diversos elementos citados pelos especialistas. Obeso desde a adolescência, atingiu 168 kg aos 32 anos e sofreu com muita dor nos joelhos, problemas de respiração, insônia, pré-diabetes, pressão alta e baixa libido.

O apresentador do canal do YouTube Cansei de Ser Chef também teve diversos episódios depressivos e relacionou sua obesidade com o fato de ter sido uma criança LGBT, ter crescido em uma sociedade extremamente masculina e ter utilizado o álcool e a comida como forma de inserção e autopunição.

"Eu estava tão pesado que não conseguia subir uma escada. Cheguei a um ponto em que sentia um ódio pessoal contra mim mesmo tão grande que não tinha mais pra onde ir. Então, tomei uma decisão e, no dia 10 de janeiro de 2022, comecei minha jornada contra a obesidade. O processo teve início com psicanálise, depois passou por dieta —-incluindo a eliminação o consumo de álcool— e tratamento orientado por médicos."