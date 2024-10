Diminui constipação e faz bem para a pele: os benefícios da biribá à saúde

Regula o açúcar no sangue

As fibras encontradas na biribá desempenham um papel importante na regulação da absorção de açúcar no sangue. Elas ajudam a retardar a digestão e a absorção de carboidratos, o que resulta em uma liberação mais gradual de glicose na corrente sanguínea. Isso evita picos glicêmicos, que podem levar a um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue.

Contribui com inflamações

Contém compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias, o que reduz a inflamação no corpo, contribuindo para a prevenção de doenças inflamatórias crônicas, como artrite e doenças cardiovasculares.

Aumenta a saciedade

Devido ao seu teor de fibras, a biribá promove a sensação de saciedade, ajudando no controle do apetite e, consequentemente, na perda de peso. No entanto, como é uma fruta rica em carboidratos, o consumo deve ser moderado em dietas de restrição calórica.