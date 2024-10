Dor na nuca: causa mais comum é muscular e tem a ver com sua postura

Atire a primeira pedra aquele que não teve dor na nuca após horas passadas diante do celular ou durante longos períodos na frente do computador. Com o novo hábito de trabalhar em casa, essa queixa passou a ser mais frequente nos consultórios médicos. Na maioria das vezes, a dor na nuca e no pescoço passa rápido, mas, a depender de sua origem, merecerá maior atenção.

As cervicalgias, ou dores na região do pescoço, são comuns entre adultos, mas podem também acometer pessoas de qualquer idade. Para boa parte desses indivíduos, algum grau da dor pode se instalar de vez ou se tornar mais presente ao longo do tempo.

A dor na nuca tem como principais causas problemas musculares decorrentes da má postura e o trabalho prolongado com a cabeça flexionada. Mas ela também pode decorrer de problemas estruturais ou intracranianos. Isso significa que você deve estar atento e pronto para buscar ajuda médica, caso esse mal-estar persista. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, maiores serão as chances de você se livrar dele.