O que a aparência da sua língua pode dizer sobre sua saúde?

A língua pode nos fornecer pistas valiosas sobre nossa saúde — não só a bucal, mas também sobre a situação de certos órgãos e a presença de determinadas doenças. Por isso, alterações na cor, surgimento de nódulos e até mudanças na textura não devem ser negligenciados.

A coloração normal e a aparência da língua variam de um indivíduo para o outro, dependendo de fatores como idade, genética, hábitos, etc. Via de regra, porém, existem alguns quadros que exigem uma consulta com um cirurgião-dentista ou um estomatologista, os profissionais mais indicados para fazer um diagnóstico correto.

De modo geral, todos deveriam observar as seguintes características: