'Se errar, passa fome': o que leva pessoas a correrem 100 km na montanha?

Silva observa também um comportamento paradoxal: enquanto no cotidiano as pessoas buscam segurança financeira, profissional e pessoal, se lançam no desconhecido das práticas na natureza.

"Elas buscam fortes emoções como uma fuga da própria realidade. É uma forma de buscar alívio, porque as práticas de aventura permitem ao sujeito se sentir o agente principal, dando rumo à própria vida, algo que muitas vezes não é permitido no cotidiano", diz ela, que é vice-líder do Grupo de Pesquisa Corpo, Saúde e Ludicidade da UFRN.

As pesquisadoras destacam que qualquer prática esportiva pode proporcionar os benefícios citados. O importante é gostar, sentir encantamento e, de repente, se abrir a novas possibilidades. Se a escolha for a prática de aventura na natureza, Silva reforça a necessidade de segurança, considerar ter guias habilitados e conferir as certificações de empresas que oferecem o serviço.

