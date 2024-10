Tem falta de ar ao correr? Estas dicas vão ajudar a usar melhor o diafragma

Esta ansiedade está ligada ao mecanismo de luta ou fuga do corpo. É ele o responsável por responder a uma situação de ameaça, perigo ou falta de recursos no seu organismo — e este mecanismo não se adaptou do modo "lutar ou fugir", de nossos antepassados para o "descansar e digerir".

Falta de adaptação do coração e pulmões faz com que você chegue ao limite de sua capacidade respiratória. Aí, a respiração profunda vira aquela de "cachorrinho", curta e rápida demais para suprir as necessidades de oxigênio nos músculos para a luta ou fuga.

Quanto mais próximo ao limite, maior é o esforço que tem que fazer para compensar o estresse do treino. Esta resposta ao estresse eleva a ansiedade e aumenta o risco de entrar em um episódio de pânico.

Sinais de mau uso do diafragma ao correr

Dores ou sensação de aperto no pescoço;

Dores ou sensação de aperto nas costas;

Elevação e depressão dos ombros excessivamente;

Rotação excessiva do tronco;

Costas arqueadas;

Como evitar a falta de ar durante a corrida?

É preciso focar na respiração durante os treinos, conscientemente. Uma boa estratégia é diminuir a velocidade inicialmente, até encontrar um ritmo em que consiga falar algumas palavras.