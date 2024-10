Estas frutas são as que mais ajudam a evitar a prisão de ventre

Imagem: Getty Images

Amora: é uma das melhores opções para tratar a constipação. Seus níveis de antioxidantes são excepcionalmente altos, rivalizando apenas com os mirtilos. Apresenta um teor impressionante de fibra, com 5,3 g por 100 g, equivalente a 21% do VD.

Pera: uma fruta de tamanho médio (180 g) dá 5,5 gramas de fibra, o que representa 22% do VD. Elas também são ricas em antioxidantes, incluindo flavonoides, ácidos fenólicos e polifenóis, que desempenham um papel crucial como agentes de proteção.

Maçã: consumir uma maçã por dia pode ajudar na evacuação regular. Uma fruta de tamanho médio (180 g) contém 4,4 gramas de fibra, correspondendo a 17% do VD. Também é uma fonte rica de antioxidantes, como catequina, quercetina, ácido clorogênico e clorizina.

Ameixas secas: uma única ameixa sem caroço oferece cerca de 0,7 gramas de fibra, correspondente a 3% do VD. Um copo cheio dessas frutas fornece 12,5 gramas de fibra, a metade da ingestão diária recomendada. O que as torna importantes no tratamento da constipação é a presença de sorbitol, um açúcar que possui efeito laxante. Vale ressaltar que doses excessivas de sorbitol podem resultar em desconforto estomacal e diarreia.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/09/2023 e 10/10/2022