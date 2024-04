'Novos' Ozempic vêm aí: patente do remédio está chegando ao fim

Os outros Ozempic

Com a previsão do fim da patente, as farmacêuticas já se mobilizam para fazer testes. Por vezes, logo após o término da exclusividade, um novo medicamento já tem autorização para circular.

Tudo depende, claro, de aprovação pelos órgãos competentes a partir da análise de estudos que comprovem a segurança e eficácia do produto.

Em meados de abril, a empresa brasileira Biomm fechou um acordo exclusivo com a biofarmacêutica indiana Biocon para licenciamento, comercialização e distribuição do medicamento biológico semaglutida no país.

A importação, distribuição e comercialização da substância ainda estão sujeitas ao término da patente, à aprovação do registro na Anvisa e à publicação do preço pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).

Fora do Brasil, a farmacêutica chinesa Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering também desenvolveu uma versão biossimilar do Ozempic. No começo de abril, a empresa disse ter pedido a aprovação do medicamento no país de origem, com a finalidade de controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2.