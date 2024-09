Não é mel: adoçante natural é 10 vezes mais doce que açúcar e ajuda memória

Auxilia no funcionamento do intestino;

É uma boa fonte de energia;

Faz bem aos músculos;

Fortalece o sistema imunológico;

Auxilia na prevenção da anemia;

Alivia o estresse;

É boa para a saúde ocular;

Ajuda no fortalecimento dos ossos;

Auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares.

Como deve ser consumida

Ela pode ser consumida pura, como sobremesa, acrescida de uma fatia de fruta, como morango, por exemplo. Ou ainda com queijo cottage, misturando doce com salgado. Também pode ser usada para adoçar receitas e vitaminas, no lugar do açúcar refinado.

Cuidados necessários

A fruta é extremamente benéfica e muito prática de consumir, mas recomenda-se comer até três ao dia, pelo alto teor calórico.

Embora as tâmaras tenham um índice glicêmico relativamente baixo e possam ser consumidas com moderação, comer grandes quantidades pode causar picos de glicose no sangue. É importante que pessoas com diabetes monitorem sua ingestão de carboidratos e açúcares para evitar complicações.