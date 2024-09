6 exercícios abdominais certeiros e truques para definir a barriga

Imagem: iStock

1. Abdominal reto (ou abdominal supra): Nesse exercício, o quadril fica fixo e o tronco se move. Comece na posição deitada de barriga para cima, com as pernas flexionadas. Coloque as duas mãos atrás da cabeça. Então, contraia o abdome e eleve o tronco, tirando do chão apenas as escápulas (os dois ossos que temos no meio das costas). Mais do que isso, o músculo perde tensão. Cuide também para não puxar o pescoço e mantenha o queixo paralelo ao peito. Volte à posição inicial devagar e com controle. Repita.

Imagem: Rodrigo Niemeyer/UOL. Agradecimento: K@2 Academia

2. Abdominal infra: Neste exercício, o tronco fica fixo e o quadril se move. Deitado de barriga para cima, com braços paralelos ao tronco, pernas elevadas e semiflexionadas, contraia o abdome para tirar os quadris do chão e leve os pés em direção ao teto. Retorne com controle à posição inicial. Repita.

Abdominais rotadores

Como o próprio nome sugere, são exercícios que promovem a rotação do tronco. Apesar de também trabalharem todo o abdome, esses movimentos acabam exigindo um pouco mais dos músculos oblíquos (localizados nas laterais).