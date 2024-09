Suco de batata-doce é bom para quê? Veja receita com maracujá e hortelã

O maracujá é fonte de vitamina C, também fornece (em uma porção de 100 g do alimento) 1,1 g de fibra, 28 mg de magnésio, 51 mg de fósforo e 338 mg de potássio, e tudo isso fornecendo apenas 68 calorias na porção.

Ajuda a combater o estresse e a ansiedade;

Auxilia no controle da glicose no sangue;

Favorece o funcionamento do intestino;

Ajuda nos níveis de colesterol;

Auxilia na imunidade;

Garante saciedade por mais tempo;

Ajuda a proteger o coração.

Hortelã

As folhas de hortelã contêm óleos essenciais (como mentol, mentona e limoneno), antioxidantes, riboflavina, ácido fólico e vitaminas A, B6, C, K e E. Tudo isso faz com que o chá da planta ofereça inúmeros benefícios ao organismo.