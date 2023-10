Arritmia cardíaca pós-menopausa: insônia, depressão e estresse elevam risco

Os autores revisaram dados de mais de 83 mil questionários do Women's Health Initiative, um megaestudo americano em vigor desde a década de 1990, patrocinado pelo National Heart, Lung and Blood Institute. Eles tiveram acesso a informações sobre histórico médico, hábitos de vida e de sono, estresse e eventos como lutos, doenças e problemas financeiros das voluntárias. Nenhuma era portadora de arritmias no início do projeto.

Após uma década de acompanhamento, os pesquisadores observaram uma forte associação entre fatores como insônia, depressão e eventos estressantes e o desenvolvimento de fibrilação atrial. Essa correlação se mostrou independente dos fatores de risco conhecidos, como idade, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca e doenças das válvulas do coração. Segundo Lagudis, essa associação provavelmente ocorre devido ao aumento dos níveis de inflamação no organismo e à ativação de vias neuro-hormonais que levam à liberação de hormônios do estresse, causando maior ativação e irritabilidade do coração.

Fatores psicossociais

"Os fatores psicossociais ainda não são estudados como deveriam, mas esse cenário deverá mudar nos próximos anos", diz a médica. Ela lembra que eles são muito ligados entre si —por exemplo, insônia e a apneia do sono, depressão e sedentarismo, depressão e abuso de álcool.

"É comum o cardiologista se deparar com um perfil de mulher com fibrilação atrial, idosa, hipertensa, depressiva. Essa mulher em geral se cuida menos, vai menos ao médico, não segue bem a medicação recomendada. Pode ter ficado viúva, pode ter o hábito de ingerir álcool em casa. Ela precisa ser mais bem identificada e ajudada", diz.

A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia, apresentando alta prevalência e taxa de mortalidade. Afeta aproximadamente 10% dos idosos com mais de 80 anos, mas também pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Essa condição pode resultar na formação de coágulos sanguíneos, causar derrames e outras complicações cardiovasculares. Além disso, é importante destacar que em mulheres, os desfechos geralmente tendem a ser menos favoráveis.