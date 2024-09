Chineses detectam novo vírus capaz de afetar o cérebro humano

"Melhorando a vigilância e detecção dos ortonairovírus que surgem permitirá um melhor entendimento do efeito que estes vírus podem ter na saúde humana", salientam os estudiosos.

De onde veio o WELV?

O time envolvido no projeto ainda tentou localizar o nairovírus em carrapatos e outros animais do Norte da China, inclusive no parque visitado pelo paciente zero. Foram coletados quase 14.600 carrapatos, separados por localização e espécie, que foram analisados.

Cerca de 2% testaram positivo para a presença do material genético do WELV, de cinco espécies diferentes. A que possuiu o maior número de infectados foi a do carrapato Haemaphysalis concinna, que pertence à mesma família do carrapato-estrela que transmite a febre maculosa no Brasil.

O WELV ainda foi encontrado em uma pequena parcela de ovelhas, cavalos e porcos, além do roedor Transbaikal zokor (Myospalax psilurus) — comum na China, Rússia e Mongólia. Cães e gado não se infectam com o vírus, mas alguns deles carregam anticorpos contra o WELV, de acordo com o estudo.

Além dos animais, 12 dos 640 guardas florestais aparentemente saudáveis que foram testados apresentaram anticorpos contra o vírus, o que pode no futuro apresentar um caminho para o combate à doença.