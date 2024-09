'Ficava 6 h fazendo inalação; médico disse que não chegaria à vida adulta'

A doença impactou todas as áreas da minha vida. Na vida social, por exemplo, não conseguia conversar por muito tempo senão já ficava cansado e com falta de ar. Não podia rir por muito tempo senão começava a tossir, a ficar encatarrado, precisava pedir licença e sair. Na vida conjugal, não pude ter filhos porque a doença causa infertilidade.

A fibrose cística também afetou o meu plano de carreira, eu era coordenador, mas almejava a vaga de gerente. Mesmo tendo conhecimento técnico, pesava contra mim as ausências quando ficava doente e internado. No dia a dia ficava fadigado e não conseguia atender as expectativas do cargo em relação as disponibilidades, como fazer hora extra ou ficar de sobreaviso para trabalhar fora do horário do expediente. Via meus colegas crescendo, recebendo promoções e fui ficando para trás.

Por outro lado, tinha as minhas próprias inseguranças. Algumas empresas para as quais trabalhei entendiam a minha situação, mas será que se mudasse a outra entenderia também? E se trocasse de emprego e perdesse o plano de saúde? Sinto uma grande frustração na área profissional por não ter chegado onde gostaria, mas não tinha muito escolha, precisava priorizar a minha saúde para continuar vivo.

Em 2021, fiquei 42 dias internado e falaram para a minha esposa, a Patrícia, que talvez eu não sobrevivesse. Sobrevivi, mas passei pela fase mais difícil da minha jornada. Fiquei muito desanimado, pessimista e conectado com a morte. Não queria mais viver, queria descansar e acabar com o meu sofrimento e com o da minha esposa.

Sentia um misto de emoção, não queria deixá-la sozinha, mas também não queria mais que ela vivesse presa a mim, queria que ela tivesse liberdade para ser feliz. Ela sempre me apoiou e nunca desistiu de mim nem quando eu mesmo tentei desistir. Ela é neuropsicóloga e diz: 'Enquanto tem vida, tem jeito'.

"Para mim é um orgulho e uma superação chegar aos 37 anos"