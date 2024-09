12 alertas em seu corpo de que você precisa de atividade física

O melhor antídoto para tudo isso é a atividade física: a prática de movimentos corpóreos com gasto de energia acima dos níveis de repouso, e que promove interações sociais e ambientais.

Elas devem acontecer no seu tempo livre, no deslocamento, no trabalho, na escola e nas tarefas da casa. Caminhar, correr, pedalar, brincar, subir escadas, carregar objetos, dançar, limpar a casa, passear com o pet, cuidar do quintal, praticar esportes, fazer ginástica e ioga também valem.

Para saber a intensidade da atividade que está praticando, observe essas características:

Leve: exige pouco esforço e pequena mudança na respiração e nos batimentos do coração. Dá para conversar normalmente e até cantar.

Moderada: exige mais esforço, a respiração fica mais rápida e as batimentos do coração também. Dá para conversar com dificuldade e não dá para cantar.

Vigorosa: exige muito esforço físico, a respiração e o batimento do coração são mais rápidos ainda. Não dá para falar, nem cantar.