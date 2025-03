7 erros que todo iniciante de academia comete e como ficar longe deles

Tomar relaxante muscular depois do treino, exagerar no levantamento do peso e não se alimentar corretamente antes do exercício estão entre os erros mais comuns de quem está começando na academia.

Para não colocar sua saúde em risco e tirar o melhor proveito do seu treino, veja a seguir sete falhas e o que fazer para ficar longe delas.

1. Treinar demais

A animação para começar a se exercitar pode levar algumas pessoas a exagerar nos treinos, dedicando de 1h30 a 2 horas por dia, mesmo sem terem experiência anterior. Isso pode causar dores musculares muito intensas na semana seguinte, dificultando a continuidade dos exercícios e, em alguns casos, levando o iniciante a desistir.