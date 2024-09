Homens também têm relógio biológico; qualidade do esperma reduz após os 40

Como a idade do pai afeta a probabilidade de engravidar

Como sabemos pelas histórias da mídia sobre pais famosos, os homens produzem esperma desde a puberdade e durante toda a vida, e podem ser pais até a velhice. Entretanto, essas histórias não fazem referência ao fato de que a qualidade do esperma diminui acentuadamente após os 40 anos. As parceiras de homens mais velhos levam mais tempo para engravidar do que aquelas com parceiros mais jovens.

Um estudo sobre o efeito da idade masculina no tempo transcorrido até a gravidez mostrou que as mulheres com parceiros do sexo masculino com 45 anos ou acima tinham quase cinco vezes mais chances de levar um ano para engravidar do que aquelas com parceiros com 25 anos ou menos. Mais de três quartos (76,8%) dos homens com menos de 25 anos engravidaram sua parceira em seis meses, em comparação com pouco mais da metade (52,9%) dos homens com idade superior a 45 anos.

Dados agrupados de dez estudos mostraram que casais de homens mais velhos também têm maior probabilidade de abortar. Em comparação com os casais em que o parceiro masculino tinha entre 25 e 29 anos, a idade paterna acima de 45 anos aumentou o risco de aborto em 43%.

Homens mais velhos têm maior probabilidade de precisar de fertilização in vitro

Os resultados da tecnologia de reprodução assistida, como a FIV, também são influenciados pela idade do parceiro masculino.