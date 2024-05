Querendo engravidar? Há uma dieta que pode melhorar a fertilidade feminina

Os resultados do estudo mostraram que, apesar das mudanças previsíveis na dieta como resultado do confinamento, as mulheres não alteraram seu padrão alimentar em comparação com a situação anterior. No entanto, observamos que apenas uma pequena porcentagem das participantes cumpriu as recomendações de alta adesão à dieta mediterrânea.

Isso sugere que ainda há espaço para melhorias nas dietas das mulheres para aprimorar sua saúde reprodutiva.

Então, o que colocar em seu prato?

Aqui estão algumas recomendações nutricionais para melhorar a fertilidade:

Dieta mediterrânea - Além dos alimentos acima, inclua peixes oleosos ricos em ácidos graxos ômega-3 e leguminosas como lentilhas, que são excelentes fontes de proteína vegetal e fibras. Ácido fólico - Converse com seu médico sobre a suplementação de ácido fólico. Além de vegetais de folhas verdes e legumes, o ácido fólico também pode ser obtido de alimentos fortificados, como cereais e pães integrais. Antioxidantes - É aconselhável adicionar uma grande variedade de frutas e vegetais coloridos - como frutas vermelhas, frutas cítricas, cenouras, tomates e espinafre - às suas refeições diárias para garantir os antioxidantes. Evite alimentos processados e fast food - Em vez disso, opte por produtos frescos e caseiros. Planeje as refeições com antecedência para evitar recorrer a opções não saudáveis quando o tempo for curto. Evite o álcool - Embora o consumo moderado possa ser aceitável, é melhor limitar a ingestão de álcool, especialmente se estiver tentando engravidar. Chás de ervas ou água com limão satisfazem suas necessidades de hidratação e permitem que você desfrute de uma bebida não alcoólica.

É hora de considerar cuidadosamente o que as mulheres que estão prontas para engravidar colocam em seu prato, pois cada pedaço pode influenciar sua capacidade de gerar vida.