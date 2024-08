Dicas para você conseguir correr 5 km abaixo de 30 minutos

Determinar o quão rápido é "correr forte" ou "leve" é uma dificuldade para corredores iniciantes. Para identificar a velocidade certa nos treinos, Dutra propõe uma fórmula simples. "Uma escala que usa uma avaliação da percepção de esforço. Zero corresponde a nenhum esforço, 4-5 a uma intensidade leve de corrida, 6-7 uma intensidade moderada e 8 a 10 a uma alta intensidade".

Durante o treino intervalado, você deve terminar com uma sensação de esforço de nível 8 a 10. No descanso entre as séries, faça um trote muito leve, com sensação de esforço nível 3 a 4.

Imagem: Getty Images

Capriche no aquecimento

Fazer um bom aquecimento antes de qualquer corrida é essencial para reduzir o risco de lesões e melhorar a performance, pois o aquecimento prepara músculos e articulações para o esforço intenso. Em treinos de velocidade, nos quais o corpo é ainda mais exigido, o aquecimento torna-se ainda mais importante.

Para preparar o corpo para os tiros, você deve iniciar o treino com um trote leve, de 10 a 15 minutos. Depois, pode partir para a série intervalada —ou para o fartlek.