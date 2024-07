10 erros que você deve evitar antes da sua primeira corrida

Isso evita que você cometa o erro de correr forte demais nos primeiros quilômetros —já que está ao lado de pessoas mais rápidas— e depois fique "sem pernas" para terminar o percurso. Outro risco de largar fora do pelotão adequado é "ser atropelado" por pessoas mais rápidas.

Largar num pelotão muito mais lento do que o seu também é ruim. Você pode ficar "encaixotado" no meio de outros corredores e ir mais lento do que o planejado; ou gastar muita energia desviando de outros atletas, ficando mais cansado do que o normal.

8. Deitar-se muito tarde nas noites anteriores

Descansar na semana da prova é importante, já vimos acima, né? Para isso, dormir bem é essencial!

Na véspera da corrida, por causa da ansiedade ou do medo de perder a hora, é comum ter uma noite de sono ruim. Portanto, procure já dormir muito bem nos outros dias da semana da corrida

Na noite anterior, fique em casa, leia um livro ou veja sua série preferida e vá para cama cedo, com luzes baixas. Isso te ajudará a chegar descansado na corrida!