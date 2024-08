7 hábitos alimentares que parecem saudáveis, mas não são

1. Priorizar alimentos diet e zero açúcar

Engana-se quem pensa que esses produtos são sempre as melhores opções só por estarem no "corredor de alimentos saudáveis" do supermercado.

Elizabeth do Nascimento, professora do Departamento de Nutrição da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), explica que um alimento diet ou zero açúcar não necessariamente tem menos calorias do que sua versão normal, pois o produto diet pode receber mais gordura para compensar a retirada do açúcar.

Além disso, produtos light, diet, zero são ultraprocessados e podem conter grande quantidade de sódio, aditivos químicos, edulcorantes (adoçantes), que em excesso podem afetar a pressão arterial, desequilibrar o funcionamento do intestino e o metabolismo. Portanto, confira sempre a lista de ingredientes e a tabela nutricional.

2. Trocar o prato de arroz, feijão e carne por salada