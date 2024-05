Diet é melhor? Não é bem assim! Refrigerante desse tipo é ligado a doenças

De acordo com o endocrinologista Wellignton Santana da Silva Junior, apesar de haver limitações, estudos acendem alerta, especialmente para aquelas pessoas que consomem produtos dietéticos sem indicação médica.

"Para pessoas com diabetes, a substituição de alimentos adoçados com açúcar por opções adoçadas artificialmente contribui significativamente para o controle glicêmico. É importante ressaltar que as escolhas alimentares da população em geral devem ser baseadas preferencialmente em alimentos in natura, minimamente processados e livres de aditivos", enfatiza Junior, que atua como professor da UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e é diretor do Departamento de Diabetes da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).

Imagem: iStock

Ganho de peso e distúrbios alimentares

Estudos indicam que adoçantes artificiais podem atuar sobre o sistema nervoso central, interferindo na sensação de recompensa e controle alimentar. Isso ocorre porque, ao consumir um refrigerante comum, o sabor doce está ligado diretamente ao valor calórico do açúcar presente na bebida. Assim, o corpo recebe não apenas o sabor doce, mas também a energia proveniente do açúcar. Em contrapartida, nos refrigerantes dietéticos, o adoçante artificial proporciona apenas a palatabilidade sem fornecer calorias significativas.

"Essa discrepância pode ser entendida pelo cérebro como uma 'falta' de energia, o que, em hipótese, leva a um desejo aumentado por alimentos calóricos, resultando em um aumento na ingestão dos mesmos e, consequentemente, no ganho de peso", explica o nutricionista Jeferson Ferraz Goularte, que é doutor em ciências biológicas e fisiologia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).