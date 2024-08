Modelo transa 18x em 12h: 7 perguntas para você saber se é viciado em sexo

Esse padrão de falha de controle deve ser observado por no mínimo seis meses, de acordo com a OMS. O diagnóstico não pode ser feito apenas por um episódio maníaco, nem em situações em que o paciente estava sob ação de uma substância ou medicamento.

Também é importante observar se outros problemas não desencadearam o transtorno. Tristeza, ansiedade, tédio, solidão ou outros estados afetivos negativos podem gatilhar os comportamentos sexuais desordenados.

6. Envolve-se em práticas sexuais de risco, por vezes sem perceber?

Pessoas com transtorno do comportamento sexual compulsivo frequentemente se engajam em práticas sexuais de risco — como transar com pessoas desconhecidas, sem preservativo ou em locais arriscados.

7. Mesmo sabendo que pode causar sofrimento para si e para os outros, tem dificuldade em superar comportamento?

São muitos os prejuízos causados pelo transtorno do comportamento sexual compulsivo. Eles podem ser tanto individuais quanto coletivos, incluindo conflitos conjugais e consequências financeiras ou legais, além de gerar quadros de angústia.