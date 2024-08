Juan Izquierdo: como parada cardíaca pode causar quadro neurológico crítico

As condições ambientais no momento do jogo também podem ter agravado a situação de Izquierdo, segundo Gabriel. A baixa umidade e a temperatura fria da noite da última quinta-feira em São Paulo criam um ambiente propício para a ocorrência de arritmias severas, explica o especialista.

O médico também levantou a hipótese de que peculiaridades anatômicas possam ter contribuído para o quadro. A anatomia do coração, como o formato das artérias, pode influenciar na gravidade da arritmia —a hipótese, no entanto, ainda não é confirmada. "Algumas pessoas têm variações anatômicas que podem aumentar o risco de arritmias severas, e isso é algo que ainda está sendo avaliado no caso dele."

Juan Izquierdo, 27, colapsou em campo durante uma partida do Nacional do Uruguai contra o São Paulo, na última quinta-feira (22), durante a Copa Libertadores. O jogador sofreu uma parada cardíaca aos 84 minutos de jogo. Ele foi atendido em campo e levado ao Hospital Albert Einstein, que fica próximo ao MorumBis, onde o jogo foi disputado.