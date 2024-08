Modelo Miss Bumbum diz que transou 18 vezes em 12 horas: 'Boy quase morreu'

Dentro do meu carro tem cinco vibradores. Eu fico até com vergonha quando deixo em um lava-jato. Tenho que sair pegando tudo. Às vezes meu pai vai entrar no carro, e eu fico com medo de que ele abra o porta-luvas.

Ela diz ganhar aproximadamente R$ 100 mil por mês com a venda de conteúdo adulto. "Por que não aproveitar e ganhar dinheiro, se toda hora eu quero 'brincar' sozinha? Faço no banheiro da academia, por exemplo. Em qualquer lugar, principalmente os que não se pode fazer nada. Locais proibidos me deixam louca."

Debora disse ter buscado ajuda de especialistas. "Pediram para eu entender que ninguém vai aguentar o meu pique. Eu não posso cobrar muito sexualmente dos parceiros, preciso entender que possuem uma libido comum. É preciso ter um discernimento, uma sabedoria."

A especialista me disse: pega os seus vibradores. Deixa dentro da bolsa, no carro, e onde mais você quiser. Quando quiser brincar, brinca. Fica à vontade, passa o dia inteiro brincando.

Modelo fotográfica nasceu em São Luís de Montes Belos (GO), mas cresceu em Goiânia. "Eu fazia faculdade de direito. O meu sonho era prestar concurso público e ser delegada federal ou policial civil. Precisei trancar a faculdade, e iniciei trabalhos como vendedora e secretária."