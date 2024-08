12 alimentos para reduzir o mau hálito, que também requer tratamento

Mais comum do que você imagina, o mau hálito ou halitose acomete um em cada quatro adultos e corresponde a uma alteração do hálito em que o uso de bala de menta ou bochecho não resolvem. A literatura médica esclarece que se trata de um sintoma e não doença, e que conta com mais de 40 causas diferentes. Porém, em 90% dos casos, trata-se de um problema bucal.

Hoje, sabe-se que a halitose tem um impacto negativo na vida pessoal e social dos indivíduos por ela acometidos, especialmente porque, às vezes, não é por eles perceptível e, a depender da hora do dia e do tipo de dieta de cada pessoa, o problema se intensifica.

O primeiro passo para a solução é deixar a vergonha de lado e, ao perceber um gosto ou cheiro estranho na boca, perguntar para algum conhecido (com quem se tenha alguma intimidade), se ele sente o odor pronunciado. Se a resposta for afirmativa, a medida seguinte é procurar um profissional para que ele possa investigar a origem da halitose. E os especialistas garantem: a chance de encontrar solução para o mau hálito é grande.