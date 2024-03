Jogou bicarbonato na afta? Entenda por que pode ser uma ideia ruim

Entretanto, não existe um melhor tratamento para as aftas, pois a causa continua desconhecida. A maioria dos pacientes sente uma melhora nos sintomas com o uso de corticoides tópicos e de bochechos antissépticos quando as aftas aparecem.

Outras alternativas de tratamento podem trazer algum conforto, como o uso da laserterapia de baixa intensidade realizada pelo cirurgião-dentista, devido ao seu efeito analgésico e anti-inflamatório. O controle dos fatores desencadeantes, diferentes para cada pessoa, também ajuda bastante. O tratamento medicamentoso será adotado dependendo da intensidade das crises de aftas e nos resultados de exames complementares. Não recomendamos o uso de medicamentos tópicos quelantes, ou seja, aqueles que destroem a superfície da afta transformando-a em uma úlcera química que, apesar de apresentar menos dor, pode demorar mais tempo para cicatrizar.

Caso as crises sejam mais frequentes e em maior intensidade, será necessário usar medicações sistêmicas e investigar outras possíveis causas. O estomatologista (dentista especializado em doenças da boca) está apto a diagnosticar, tratar e acompanhar. Algumas situações são realmente desafiadoras para o profissional, mas infelizmente não existe uma cura mágica e simples, basta ver as centenas de tratamentos populares disponíveis, mas nenhum 100% eficiente, e muitos deles potencialmente perigosos para a saúde e bastante doloridos.

Prevenção

É importante ressaltar que as aftas normalmente cicatrizam após duas semanas, mesmo se nada for usado. Passado esse período, se não houver a cicatrização, deve ser procurado o cirurgião-dentista para avaliação clínica. As pessoas que têm aftas de forma recorrente devem se atentar para o que for consumido no período do aparecimento.

De fato, tentar descobrir quais são os fatores desencadeantes e evitá-los na medida do possível, como traumas causados pelos dentes, aparelhos ortodônticos ou alimentos, é fundamental. Ter uma dieta variada e saudável parece ajudar alguns pacientes, além do controle do estresse quando associado ao aparecimento das terríveis feridas da boca.