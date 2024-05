Mais de 700 bactérias vivem na boca e causam doenças; saiba evitar infecção

Esses estudos demonstram como uma doença na boca pode ter efeitos significativos sobre a função dos tecidos em outras partes do corpo. E considerando que muitas pessoas convivem com doença gengival não tratada por décadas, o potencial para impactos de longo prazo na saúde é significativo.

Câncer de cólon

Sabe-se que as bactérias orais viajam pelo estômago até os intestinos. Em geral, nossos micróbios orais não estão bem adaptados a esse novo ambiente e normalmente morrem. Mas, em 2014, dois estudos mostraram que os cânceres de intestino eram fortemente colonizados por uma espécie de bactéria chamada Fusobacterium, que normalmente é encontrada na placa dentária.

Ambos os estudos também mostraram que a Fusobacterium tem uma alta afinidade por células cancerígenas malignas. Isso ocorre porque a superfície das células cancerosas permite que a bactéria se ligue firmemente e invada o tumor. Vários estudos já confirmaram que a Fusobacterium pode colonizar tumores em todo o trato gastrointestinal.

Pesquisas também demonstraram que pacientes com câncer de cólon altamente colonizados com Fusobacterium respondem pior à quimioterapia e têm expectativa de vida mais curta em comparação com aqueles que não estão colonizados. Isso pode ocorrer porque os tumores infectados pela Fusobacterium são mais agressivos e, portanto, têm maior probabilidade de se espalhar em comparação com aqueles que não estão infectados pela bactéria.

Estão em andamento pesquisas sobre essa relação e se as pessoas com risco de câncer de intestino poderiam ser vacinadas contra esse inseto oral.