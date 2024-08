O que é celulite facial, que fez atacante do Vasco ser internado

Também é possível desenvolver celulite infecciosa em outras partes do corpo, como pernas ou braços.

Como surge a celulite infecciosa?

A celulite infecciosa pode ser provocada por diversas bactérias; as mais comuns são os estreptococos do grupo A, mas estafilococos e hemofilos também podem ser responsáveis pelos quadros da doença. Os sintomas e até o nome que a infecção recebe dependem, em primeiro lugar, de onde as bactérias se instalam.

A pele é formada por três camadas: epiderme (mais externa), derme (intermediária) e o tecido gorduroso subcutâneo. Quando a infecção atinge a camada mais superficial, trata-se de uma erisipela. Infecções mais profundas como a de David, que atingem também a derme e o tecido subcutâneo, são celulites. Caso se formem coleções de pus, normalmente abaixo da pele, o quadro evoluiu para um abscesso, segundo informações da Agência Einstein.

As bactérias que causaram a celulite do jogador podem ter penetrado a barreira da pele por meio de uma picada de inseto, micose na unha, feridas no dedo, má circulação da pele ou até uma espinha que foi espremida sem os devidos cuidados de higiene. O quadro é mais comum quando o indivíduo está com o sistema imunológico comprometido.

Quais são os sintomas?