Faz bem para coração, pele e ossos: os benefícios da alfarroba para a saúde

Além de ajudar a tratar episódios leves de diarreia, as fibras alimentares da alfarroba também contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal.

Faz bem para o coração

As fibras presentes na alfarroba, especialmente as solúveis, ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL ("ruim") no sangue. Isso ocorre porque as fibras solúveis ligam-se ao colesterol no intestino, reduzindo sua absorção e promovendo a excreção. Isso, por sua vez, pode beneficiar a saúde cardiovascular.

Além disso, a alfarroba contém antioxidantes, como flavonoides e polifenois, que combatem o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que contribuem para doenças cardíacas. Esses compostos podem ajudar a proteger as células do coração e dos vasos sanguíneos contra danos.

É fonte de antioxidantes

Contém compostos polifenóis que neutralizam os radicais livres no organismo. Esses antioxidantes podem proteger as células contra o estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento e a doenças crônicas, como as cardiovasculares e até câncer.