Mais letal e novos sintomas: epidemia de mpox não é como anterior

No último mês, um artigo publicado por Nachega e colegas no periódico especializado Nature Medicine apontava que um surto recente de mpox na pequena cidade mineradora de Kamituga, no leste da República Democrática do Congo, começou com profissionais do sexo, mas ajudou a espalhar o vírus por Ruanda, Uganda e Burundi apenas através do contato próximo familiar.

"Um número significativo dos trabalhadores vem destes países. Eles recebem seus pagamentos no fim do mês, relaxam com sexo 'comercial', e voltam para seus países de origem para visitar suas famílias, espalhando a doença regionalmente", conta. 70% dos casos de mpox e 85% das mortes no Congo atualmente são em crianças e jovens menores de 15 anos.

Por isso, a professora Titanji frisou ainda à agência Associated Press que ainda é preciso mais pesquisa para determinar se o clado 1 é realmente mais virulento, ou se a letalidade maior tem a ver com a mudança no comportamento do vírus — que se espalha mais pela população geral desta vez, alcançando crianças em áreas rurais sem atendimento médico.

Sintomas também mudaram de cara

A cepa 1b é caracterizada por erupções cutâneas espalhadas por todo o corpo, enquanto as variantes anteriores apresentavam lesões mais localizadas, geralmente na boca, face e genitais. Por isso, o novo subtipo é considerado mais perigoso que o causador da epidemia em 2022.

Um surto específico registrado ainda em setembro de 2023 no leste da República Democrática do Congo foi causado por essa cepa de mpox, com mutações até então inéditas. "Essas mutações sugerem que o vírus tem sido transmitido apenas de humano para humano", diz Rosamund Lewis, líder técnica sobre mpox do Programa de Emergências Globais da OMS.