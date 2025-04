Quando até descansar vira tarefa: o cansaço como epidemia coletiva

Quem nunca precisou arquivar aquele grupo de WhatsApp do trabalho para conseguir descansar de verdade? Na França, por exemplo, o direito à desconexão foi incorporado à legislação trabalhista. Desde 2017 as empresas com mais de 50 funcionários são obrigadas a definir horários em que os empregados não precisam estar disponíveis.

A segunda diz respeito à ideia de que além de ser razoável estarmos disponíveis para o trabalho ininterruptamente, transferimos para outros "setores" da vida a lógica de produtividade do trabalho: queremos "entregar tudo" nos relacionamentos, "monetizar" os passatempos, ganhar mais "likes" nas férias e ser os melhores nos esportes que praticamos.

A dinâmica do resultado se aplica a tudo na vida. E isso faz com que estejamos desempenhando o tempo todo. Somos "sujeitos do desempenho", como nomeia Han.

E sujeitos do desempenho não param nunca. Por isso, o autor chama atenção para a relação entre esta lógica e as síndromes comuns relacionadas à saúde mental: depressão, ansiedade e burnout estariam conectadas de alguma forma a este modo de vida ininterrupto e que além de nos submeter a jornadas exaustivas, nos convence de que é necessário medicar os sintomas para seguirmos produtivos.

Mas não é apenas isso. Han também afirma nesta obra que a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária técnicas específicas relacionadas ao tempo e à atenção. Você já deve ter visto um anúncio de vaga de emprego que valoriza o candidato "multitarefas".

Para Han, esta é uma técnica temporal e de atenção que não representa nenhum progresso civilizatório; pelo contrário, é um retrocesso, na medida em que realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo não apenas faz com que não se desempenhe nenhuma delas com qualidade, como —aos poucos— vai sequestrando a atenção plena e a capacidade de humanidade dos indivíduos.