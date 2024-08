Qual o peso máximo que alguém consegue levantar? Saiba como progredir

Hafthór Júlíus Björnsson, o Montanha em Game of Thrones Imagem: Reprodução

Maior peso já levantado

De acordo com o Guinness, a marca de maior peso já levantado pertence ao canadense Gregg Ernst, que em julho de 1993 suspendeu nas costas (backlift) dois carros com motoristas, totalizando inacreditáveis 2.422 kg. Esse recorde permanece imbatível há mais de 30 anos.

Mas, diante desses números impressionantes, surge mais uma pergunta: qual é o limite do corpo humano? Médicos e cientistas afirmam que essa é uma questão complexa. O professor E. Todd Schroeder, da University of Southern California (EUA), explicou para o Live Science que a única maneira de determinar a capacidade muscular é por meio de treinamento contínuo e superação de recordes pessoais.

No entanto, nem todos podem ser competidores do "homem mais forte do mundo". A massa muscular depende de treinamento, genética e sexo. Além disso, os atletas de elite precisam superar bloqueios mentais para levantar pesos cada vez mais pesados.

Quer fazer levantamento terra?