Nadar ou correr? Qual modalidade faz perder peso e ganhar músculos

A arte marcial chinesa combina uma série de movimentos delicados e fluídos, para criar uma espécie de meditação em movimento. Precisa ser praticado de forma lenta e suave, com muita concentração, fazendo o participante respirar de maneira profunda. Como são os próprios praticantes que definem o ritmo, é acessível, independentemente da idade ou da condição física. Funciona bem para os mais velhos, pois o equilíbrio é um componente importante da condição física e algo que perdermos com o avançar da idade.

Treinamento de força

Imagem: iStock

Pode ser feito com o peso do próprio corpo ou com halteres, aparelhos de musculação, barras, elásticos. Melhora a força muscular, previne lesões e ativa o metabolismo. Todo mundo pode e deve fazer esses exercícios, obviamente que de forma adaptada para cada caso: na terceira idade, o treino de força ajuda no combate a vários problemas comuns, como dores nas costas e nos joelhos, osteoporose e sobrepeso.

Caminhada